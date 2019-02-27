بالصور.. لامبرجيني هوراكان ايفو سبايدر 2020 تظهر على الانترنت قبل جنيف

واشنطن(صدى):

لامبرجيني هوراكان ايفو سبايدر – Lamborghini Huracan Evo Spyder 2020 أجدد سيارة كشف خارقة نُشرت صورها على الانترنت بشكل رسمي ، قبل أن يتم إطلاقها في 5 مارس القادم ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات 2019 .

نحن اليوم نتحدث عن النسخة المحدثة من سيارة هوراكان سبايدر التي حملت مسمى لامبرجيني هوراكان ايفو سبايدر 2020 .

سنتحدث في البداية عن الشكل الخارجي لأجدد سيارات لامبرجيني ذات السقف المكشوف ، تصميم هذه السيارة مطابقة لشقيقتها الكوبيه ، ليكون الفرق بين سيارتي لامبرجيني هوراكان 2020 الكوبيه والسبايدر بحصول السيارة التي نتحدث عنها في هذا الخبر على سقف كهربائي هيدروليكي يمكن طيه ليختفي في الخلف ضمن عملية تحتاج إلى 17 ثانية وتتم أثناء قيادة السيارة الايطالية الخارقة بسرعة لا تزيد عن 50 كم/س .

وبدون أي شك حصلت سيارة لمبرجيني هوراكان ايفو سبايدر 2020 على محرك مطابق لنسختها الكوبيه ، محرك تنفس طبيعي V10 سعة 5.2 لتر يولد قوة 631 حصان (640 حصان اوروبي PS) و 600 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيك من 7 سرعات ثنائي الكلتش .

أما بالنسبة لأرقام التسارع فاختلفت في أجدد سيارة كشف من لامبرجيني مقارنة مع نسختها الكوبيه ، لتتسارع سيارة لمبرجيني هوراكان ايفو سبايدر 2020 التي يبلغ وزنها 1,542 كيلوغرام (مقارنة مع 1,422 كيلوغرام في نسخة الكوبيه) وتعمل بنظام دفع كلي للعجلات من 0 إلى 100 كم/س في 3.1 ثانية ، ومن 0 إلى 200 كم/س في 9.3 ثانية ، وتبلغ السرعة القصوى في هذه السيارة الكشف الخارقة 325 كم/س .

ومن الجدير بالذكر أن هوراكان ايفو كوبيه تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.9 ثانية ، ومن 0 إلى 200 كم/س في 9 ثواني ، وتزيد سرعتها القصوى عن 325 كم/س .

يبدأ سعر لمبرجيني هوراكان ايفو سبايدر 2020 في الأسواق الأمريكية من 287,400 دولار أمريكي أي ما يعادل 1,077,750 ريال سعودي .