4 معلومات تهمك عن شق سقف الحلق.. اكتشفيها

أميرة خالد(صدى):

تواجه العديد من الأمهات مُشكلات لا حصر لها، تتعلق بالتشوهات الخُلقية عند الأطفال بعد الولادة، حيث التعرض إلى العديد من الأمور التي من الممكن أن تتسبب في الظهور بالشكل غير المرغوب فيها، والتي من أشهرها شق سقف الحلق.

وفي هذا الصدد كشف الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل والتشوهات الخلقية عند الأطفال، عن بعض المعلومات التي تتعلق بعملية شق سقف الحلق .

1- هو عبارة عن فتحة في السقف العلوى من الفم نتيجة خلل في تكوين في عظام الوجه.

2- تتسبب في حالة من الصعوبة للطفل في الرضاعة والبلع مع خروج للسوائل من أنف الطفل وتكوينها في الأذن.

3- يتم إصلاح شق سقف الحلق عند وصول عمر الطفل 6 شهور ووزن لا يقل عن 8 كيلو جرامات.

4- بعد جراحة الطفل يحتاج إلى المُتابعة مع جراح الأسنان لمُتابعة ظهور الأسنان، وإصلاح الفك واللثة إن لزم الأمر.