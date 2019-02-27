الاتحاد ملزم بدفع 15.5 مليون دولار لبيليتش 

نواف السالم(صدى):

ألزم سلافين بيليتش مدرب نادي الاتحاد السابق عند توقيع العقد بين الطرفَيْن بدفع 15.5 مليون دولار، وهو في حالة تمت إقالته قبل نهاية الموسم وجب على إدارة الاتحاد دفع جميع رواتبه حتى نهاية عقده.

ويحاول رئيس نادي الاتحاد إقناع بيليتش بخفض مبلغ الشرط الجزائي، حيث يحصل بيليتش على 15.5 مليون دولار وذلك بسبب الشرط الذي اتفقو عليه عند توقيع العقد، حيث بيليتش يحصل على 6 مليون دولار سنويا.