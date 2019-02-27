عبدالملك الحوثي يهاجم قادة مليشياته: جبناء ولستم رجال

فهمي محمد(صدى):

شن زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، هجومًا حادًا ضد قيادات عسكرية ووزراء عبر لقاء تلفزيوني غير مباشر مع عدد من القيادات الحوثية؛ حيث وصفهم بالبساطير ” الأحذية ” وأنهم مجرد عالة، وجبناء وليسوا رجالاً.

وأكد زعيم الحوثيين، أن ما يحدث في منطقة حجور استدعى عمل هذا اللقاء؛ لافتًا إلى أنه غاب عنه عدد من الوزراء والقيادات الميدانية، ومنهم وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي، وأثار غيابه ومن معه غضب مدير مكتب عبدالملك الحوثي المدعو أحمد محمد حامد، والذي تحدث مع مقربين بأن هذا التمرد لن يمر، وسيتم اتخاذ قرار بشأنهم قريباً.

وأوضح مصدر، أن هجوم عبدالملك في السابق كان يتركز ضد من يسميهم بالمرتزقة والخونة في الخارج، إلا أنه منذ قرابة 4 أشهر أصبح يهاجم أنصاره وكل من حوله، خاصة بعد أن كشفت معلومات له خداعهم له بالانتصارات الوهمية، والإقبال الكبير من جانب المقاتلين المنضمين إلى صفوفه، إضافة إلى رفض الكثير من القيادات الانصياع للأوامر والتوجيهات؛ حيث أصبح يشعر عبدالملك بفقدان موقعه.