بالفيديو.. سيارة بي إم دبليو يمكنها الآن التحدث معك وتأمرها

متابعة أميرة خالد(صدى):

رغم مرور عدة أعوام على انتشار أنظمة مساعد جوجل وسيري الشخصية، يظل استخدام الأجهزة التي تعمل بالأوامر الصوتية يعطينا شعور غريب بأننا نتحدث مع كائن جامد، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي كي يقدم لنا تجربة استخدام أفضل وأكثر سلاسة.

تعمل بي ام دبليو على تحسين هذه التجربة أكثر من خلال الدمج بين أنظمة الأوامر الصوتية وأدوات ذكاء صناعي افضل، بجانب أنظمة التحكم عبر الإيماءات والتعرف على الأجسام أمام أعين المستخدم، حيث يقع ذلك كله تحت مظلة نظام واحد جديد فائق الذكاء باسم تفاعل بي ام دبليو الطبيعي “BMW Natural Interaction”، وهو ما تخطط الشركة لإطلاقه في الSUV الكهربائية التي ستأتي باسم iNEXT في 2021.

تعدنا بي ام دبليو أن نظامها الجديد سيسمح بتفاعلات تلقائية أكثر مع أنظمة سيارتها، حيث يمكنك استخدام الإيماءات أو حتى نظرات عينيك فقط لخفض صوت النظام الصوتي، تشغيل فتحة السقف أو حتى تعديل مستوى درجة الحرارة، كما يمكن استخدام الأوامر الصوتية أثناء القيادة بسرعة عالية لتقليل التشتت، حيث يهدف النظام ببساطة لجعل السائق يتفاعل مع السيارة كما يريد، ما يعد خطوة هامة على طريق السيارات ذاتية القيادة مستقبلاً، والتي ستسمح لكافة الركوب بالجلوس معاً دون وجود مقعد للسائق من الأساس لمزيد من الحرية.

يستند النظام الجديد على نظام بي ام دبليو OS 7.0 الذي أطلقته الشركة في 2018 مع مساعد شخصي ذكي، كما توفرت تقنيات التحكم عبر الإيماءات في سيارات العلامة الألمانية منذ 2015، حيث أن الدمج بين كافة هذه التقنيات هو ما أدى لصنع النظام الجديد الذي يتميز بوجود كاميرا جديدة مثبتة داخل لوحة القيادة لمراقبة حركة أعين السائق ومعرفة ما ينظر إليه عبر تقنيات تعلم الآلة التي تحدد ما يريد السائق أن يفعل.

هذا وتتضمن تقنيات النظام الأكثر تقدماً القدرة على معرفة ما ينظر له السائق خارج السيارة، حيث يمكنك بعد ذلك الإشارة إليه بأحد أًصابعك والسؤال عن مختلف تفاصيل المكان مثل مواعيد العمل أو طلب عمل حجز في حالة كان المكان مطعم أو فندق، ليتولى النظام الحجز بنفسه تلقائياً، وهو ما يمكن مشاهدته بشكل عملي عبر الفيديو أدناه.