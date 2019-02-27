إحباط تهريب 273 حزمة قات مخبأة بصناديق أسماك بجمعور

نايف السالم(صدى):

أحبط المركز الأمني بجمعور على طريق ” بيشة- رنية ” تهريب 273 ” حزمة قات ” كانت مخبأة بصناديق ومغطاة بالسمك؛ وذلك كنوع من الحيلة.

وعن التفاصيل، كشفت المصادر أن إحدى العربات المخصصة لنقل الأسماك بها مقيمون من ” جنسية آسيوية ” ، كانت قادمة من إحدى المناطق باتجاه جدة وسلكت طريق ” بيشة – رنية ” .

حيث شك رجال الأمن في وضع الصناديق المحملة بالأسماك بالسيارة؛ أثناء مرورها بمركز الضبط الأمني بجمعور بشمال بيشة، وحين تم تفتيشها عثر تحت الأسماك على كميات كبيرة من القات المخدر بلغ 273 حزمة.

وفي ذات السياق، كشفت المصادر أن رجال الأمن ضبطوا الكميات والشخصين والمركبة، وتم إحالتهم للجهات المعنية لتولي الإجراءات المناسبة بحقهم.