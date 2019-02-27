بالفيديو والصور.. قس يتعرض لسخرية عارمة بعد زعمه ” إحياء الموتى “
شهدت جنوب إفريقيا واقعة مثيرة للسخرية تعرض لها قس وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد أن إدعى قدرته على إحياء الموتى .
ووفقاً لـ”بي بي سي ” انتشر فيديو للقس المحتال والذي يدعى ” ألف لوكاو” وهو يصيح قائلاً “انهض”، لرجل داخل تابوت موتى ارتجف ونهض منه وسط هتافات المحيطين .
وكشفت ثلاث شركات لدفن الموتى وتنظيم الجنازات أنه إحتال عليها أيضاً واستغل إسمهما في الترويج لفعلته من خلال إستخدام توابيتها وسياراتها مما دفعها لمقاضاته .
بينما انتشر على مواقع التواصل هاشتاج تحت عنوان ” تحدي إحياء الموتى” على سبيل السخرية وأظهر فيديو مشاهد مختلفة يظهر فيها بعض الناس وهم يصيحون بآخرين “انهض” فينهضون ويضحك الجميع وفقاً لصحيفة “الجارديان” .
ويهدف القس إلى الإحتيال على المرضى ، بينما لم تعلق الكنيسة التي يعمل بها على الواقعة ، التي تعد الثانية على التوالي بعد ظهور قس العام الماضي يحتال على المصلين بمبيد حشري يدعي أنه يشفي المرضى .
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3507 ] نشر منذ 35 دقيقة
😂😂😂😂😂😂
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 8 دقائق
الحمد لله على نعمة الاسلام