بالفيديو والصور.. قس يتعرض لسخرية عارمة بعد زعمه ” إحياء الموتى “

أميرة خالد(صدى):

شهدت جنوب إفريقيا واقعة مثيرة للسخرية تعرض لها قس وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد أن إدعى قدرته على إحياء الموتى .

ووفقاً لـ”بي بي سي ” انتشر فيديو للقس المحتال والذي يدعى ” ألف لوكاو” وهو يصيح قائلاً “انهض”، لرجل داخل تابوت موتى ارتجف ونهض منه وسط هتافات المحيطين .

وكشفت ثلاث شركات لدفن الموتى وتنظيم الجنازات أنه إحتال عليها أيضاً واستغل إسمهما في الترويج لفعلته من خلال إستخدام توابيتها وسياراتها مما دفعها لمقاضاته .

بينما انتشر على مواقع التواصل هاشتاج تحت عنوان ” تحدي إحياء الموتى” على سبيل السخرية وأظهر فيديو مشاهد مختلفة يظهر فيها بعض الناس وهم يصيحون بآخرين “انهض” فينهضون ويضحك الجميع وفقاً لصحيفة “الجارديان” .

ويهدف القس إلى الإحتيال على المرضى ، بينما لم تعلق الكنيسة التي يعمل بها على الواقعة ، التي تعد الثانية على التوالي بعد ظهور قس العام الماضي يحتال على المصلين بمبيد حشري يدعي أنه يشفي المرضى .