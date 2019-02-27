لعلاقة غير شرعية.. امرأة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها

واشنطن(صدى):

تمكنت الشرطة الأمريكية من فك لغز العثور على جثة عمار الياسري، مقتولا في ولاية ميشيجان في ٤ فبراير الجاري؛ حيث اتضح أن وراء الحادث زوجة المجني عليه، وعشيقها خلف الحادث.

وأوضحت الشرطة، أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو ” التآمر ” ووجود علاقة غير شرعية بين المتهمة وعشيقها، فيما تم العثور على أداة الجريمة هي فأس وقد أهداها المجني عليه لزوجته قبل أيام.

وكانت كاميرات المراقبة، قد رصدت حول المنزل، حركة غريبة في المنزل ودخول أحد الأشخاص، والذي ثبت فيما بعد أنه عشيق الزوجة.