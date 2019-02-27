نصائح لمرضى الحساسية الصدرية يجب اتباعها أثناء العواصف والطقس البارد

أميرة خالد(صدى):

نصح الدكتور أيمن السيد سالم، استاذ صدر وجهاز تنفسي ، مرضى الحساسية الصدرية، بتجنب العواصف الترابية والبرودة القارصة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن مسببات الحساسية والتي تتمثل في الأتربة والبرودة والروائح النفاذة، فضلا عن العواصف والرياح، التي يصاحبها تغير في البيئة، وقد تظهر في حبوب لقاح لو كان في مواسم تزهير الزراعات، أو انتشار بعض العدوى أو الميكروبات.

وأكد سالم، أهمية الالتزام بالتعليمات الطبية خاصة مرضى الصدر، خلال فترة الرياح المثيرة الأتربة والطقس السيئ، مشيرا إلى أن الوقاية تتراوح ما بين علاج دوائي، وتعليمات، أهمها إذا أراد النزول للشارع عليه تجنب التعرض لتيارات الهواء الباردة، وقد تصل إلى مكوث المريض في المنزل.

وأوضح سالم ، أن الطقس السيئ يتسبب في نشر الأمراض المختلفة، أبرزها نزلات البرد، ويجب التزام مرضى الحساسية بعدم التعرض للهواء البارد، بالإضافة إلى أنه لا ينصح الأشخاص الأصحاء باستخدام الكوفية، ويمكن أن يستخدمها مريض الحساسية الصدرية .

كما نصح المواطنين بالوقاية من التعرض للبرد لأن التهاب الشعب الهوائية مرض مزمن يمكن أن يطول علاجه.

وحول استخدام الكمام للوقاية من التعرض للبرد والعدوى، نصح سالم، بتغييرها كل ساعتين لأن لها صلاحية، ويجب تغييرها عند ابتلالها.