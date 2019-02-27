بالفيديو.. مونيا الكويتية ترد على إدانتها في قضايا مخلة بالشرف

خالد الظفيري(صدى):

خرجت الفنانة ” مونيا ” الكويتية عن صمتها ونفت جميع الأنباء التي ترددت حول إدانتها في قضايا مخلة بالشرف وتحريض على الفسق والفجور وغيرها من الإتهامات المشينة .

وقالت “مونيا” في تصريحات تليفزيونية : حصلت على البراءة من تلك التهم، وسأحصل على البراءة في بقية الاتهامات وسأثبت كذب من يتهمونني بالباطل .

كما ردت على إتهامها بالإختلال العقلي قائلة : لست مختلة عقليًا كما يصفونني، ولكن لو كل مختل عقلي معه 7 دكتوراه فيا أهلاً بالاختلال العقلي .

واعترفت “مونيا” بتلقيها شيك بمبلغ 5000 دينر من شخص يُدعى “بو عبد الله” مؤكدة أنه كان على سبيل دعمها ضد حملة التمر التي تعرضت لها .

وقالت : “بو عبد الله ” يعرف الدكتورة الخلوقة المحترمة مونيا، فحب أن يعوضها بشيء من هذا القبيل، وللعلم هذا السؤال خبيث، والقصد من هذا السؤال هو ما المقابل لكي يعطيني هذه الأموال، الله يعطيه ويزيده .

الجدير بالذكر أن هذه الواقعة أثارت جدل كبير وسط الإتهامات المشينة التي وجهت للفنانة الكويتية ، خاصةً بعدما وجهت شكر خاص له عبر إنستجرام معترفة بإستلامها للشيك .