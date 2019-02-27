خاصية جديدة في واتساب قد تحدث انقلابا في مجموعات الدردشة  

وكالات(صدى):

أطلق المسؤولون عن موقع التراسل الفوري الأشهر في العالم ” واتساب ” ، ميزة وخاصية جديدة كجزء من مكافحة الرسائل غير المرغوبة؛ ما سيمكّن الكثير من مستخدمي التطبيق على الحد من إضافتهم إلى هذه المحادثات.

وتمكن الخاصية الجديدة مستخدمي هذا التطبيق من عدم الدخول أو الاشتراك في المحادثات الجماعية أو المجموعات التي تتم إضافتهم لها، من دون موافقتهم.

ويتمكن هؤلاء الأشخاص من دخول هذه المجموعات فقط عندما يقبلون طلب الاشتراك، وليس كما يجري في الوقت الحالي ومنذ سنوات؛ حيث يكفي إضافتهم إلى المجموعة ليتلقوا جميع الرسائل من الأشخاص.