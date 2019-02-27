  • الأربعاء 27

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالصور.. أنجلينا جولي في ظهور نادر مع أطفالها الستة

بالصور.. أنجلينا جولي في ظهور نادر مع أطفالها الستة

بالصور.. أنجلينا جولي في ظهور نادر مع أطفالها الستة
واشنطن(صدى):

فاجأت الممثلة العالمية ” أنجلينا جولي ” جمهورها بظهور أبنائها الستة معها دفعة ً واحدة على غير عادتها ، حيث كانت تظهر سابقاً بصحبة واحد أو إثنين منهم خلال نزهاتهم العائلية في لوس أنجلوس .

وذهبت الأم “أنجلينا” مع أبنائها في مشهد نادر لمشاهدة العرض الأول من الفيلم الجديد ” The Boy Who Harnessed the Wind ” بنيويورك ، والتقطت معهم صورة جماعية .

وكان أبنائها مادوكس “17 عامًا”، وباكس “15 عامًا”، وزاهارا “14 عاما”، وشيلوه “12 عاما”، والتّوأمان فيفيان ونوكس “10 أعوام” .

وظهرت النجمة العالمية طليقة النجم براد بيت في إطلالة أنيقة تتألف من معطف وبنطلون أسود مع شال عصري كحلي ، وحذاء كلاسيكي وحقيبة سوداء .

وتناقشت”جولي” على مع كاتب الفيلم ومُخرجه وبطله “تشيويتيل إيجيوفور” و”ويليام كامكوامبا ” ، بحكم خبرتها الطويلة في التمثيل .

 

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *