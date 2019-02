بالصور.. أنجلينا جولي في ظهور نادر مع أطفالها الستة

واشنطن(صدى):

فاجأت الممثلة العالمية ” أنجلينا جولي ” جمهورها بظهور أبنائها الستة معها دفعة ً واحدة على غير عادتها ، حيث كانت تظهر سابقاً بصحبة واحد أو إثنين منهم خلال نزهاتهم العائلية في لوس أنجلوس .

وذهبت الأم “أنجلينا” مع أبنائها في مشهد نادر لمشاهدة العرض الأول من الفيلم الجديد ” The Boy Who Harnessed the Wind ” بنيويورك ، والتقطت معهم صورة جماعية .

وكان أبنائها مادوكس “17 عامًا”، وباكس “15 عامًا”، وزاهارا “14 عاما”، وشيلوه “12 عاما”، والتّوأمان فيفيان ونوكس “10 أعوام” .

وظهرت النجمة العالمية طليقة النجم براد بيت في إطلالة أنيقة تتألف من معطف وبنطلون أسود مع شال عصري كحلي ، وحذاء كلاسيكي وحقيبة سوداء .

وتناقشت”جولي” على مع كاتب الفيلم ومُخرجه وبطله “تشيويتيل إيجيوفور” و”ويليام كامكوامبا ” ، بحكم خبرتها الطويلة في التمثيل .