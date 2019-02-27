إيران تبارز دول العالم في أحكام الإعدام .. ” 223 ” خلال عام واحد

طهران(صدى):

كشفت الحكومة الألمانية عن تنفيذ إيران 223 حكم بالإعدام خلال العام الماضي 2018 فقط ، وذلك رغم إلغاء أحكام الإعدام على تجار المخدرات حيث تخطت أحكام الإعدام في أعوام سابقة أكثر من 470 حكم .

جاء ذلك في رد لوزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة برلماني بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام ضد 4 حالات من المدانين الألمان الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا قُصر ، لترد عليهم حكومتهم بما هو أفظع من ذلك مراراً متمثلاً في النظام الإيراني المستبد .

كما كشفت السلطات الألمانية عن وجود 4 ألمانين في السجون الإيرانية حتى الآن ، بينما لم تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنهم .

الجدير بالذكر أنه لا توجد بيانات دقيقة حول أحكام الإعدام التي تطبق في ثلث دول العالم ، فيما تُعرف إيران بتاريخها الأسود في هذا الشأن ، كما تؤكد البيانات أن الصين “أكبر دولة من حيث عدد السكان” تسجل أعداد كبيرة من حالات الإعدام سنوياً ، لكنها لا تفصح عنه .