حليمة بولند ترفع دعاوى قضائية ضد الأردنيين المسيئين إليها 

خالد الظفيري(صدى):

أكدت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، أنها تواصلت مع محاميها الخاص، لرفع دعاوى ضد الأردنيين الذين أساؤوا لها بعد تكريمها الذي أثار جدلا واسعا.

وعرض المنتج الأردني محمد المجالي، صورة من محادثة عبر تطبيق ” واتس آب ” ، دارت بينه وبين حليمة، قالت فيها الأخيرة إنها مستاءة من الشتائم التي تعرضت لها.

ولفتت حليمة: ” أنا كثر زعلانة، أنا شو ذنبي بكل هالقصص، عشان يسبوني ويشرشحوني، بالهاطريقة، أنا تركت بلدي بالعيد الوطني الكويتي وجيت لعندكم ” ، مضيفة: ” شو ذنبي ما توقعت هالسب والشتايم والإساءة لي بالهطريقة “.

وتابعت حليمة ” عموما أنا عم بحكي مع المحامي تبعي بالكويت ليجي يرفع قضايا ” .

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