” الأرصاد ” تنبه بهطول أمطار رعدية على القصيم اليوم

سالم المطيري(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم وتشمل ” عنيزة ، وبريدة ، والبكيرية ، والمذنب ، والرس، والنبهانية ” .

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأمطار ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية .

وأبانت الهيئة أن الحالة المذكورة ستبدأ في الواحدة بعد ظهر اليوم الأربعاء وتنتهي في الثامنة مساءً ، مشيرة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خاصةً لقائدي المركبات حرصاً على سلامتهم .