غرفة ” الباحة ” تعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بالباحة عن توفر وظائف إدارية وتقنية من خلال برنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير ” ؛ وذلك وفقآ للمسميات التالية:

– مبرمج تطبيقات – درجة البكالوريوس في تخصص ” هندسة البرمجيات ” أو ما يعادلها للرجال والنساء.

– أخصائي موارد بشرية – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال أو الموارد البشرية) – (للرجال فقط) .

– محاسب – درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) – (عدد 2 – للرجال فقط) .

– مترجم – درجة البكالوريوس في تخصص (لغات وترجمة – اللسانيات ودراسات الترجمة) – (للنساء فقط) .

– ممثل خدمة العملاء – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) – (عدد 2 – للنساء فقط) .

وأوضحت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والمتقدمات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على البكالوريوس في التخصص المطلوب.

– أن يكون حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة.

– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير ” .

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذع الوظائف، للتقديم عبر الرابط التالي: هنا