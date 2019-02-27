فك لغز مقتل خادمة على يد ملكة جمال بعد تعذيبها 

بانكوك(صدى):

قامت ملكة جمال تايلاند السابقة كريسانا سوافانبيتاك بقتل خادمتها عام 2012 بعد جلدها وحرق جسدها، حيث كانت تسيء معاملة خادمتها وتضربها بقسوة؛ ما أدى إلى وفاتها، كما جلدتها بخرطوم بلاستيكي وأحرقت جسدها بمكواة الشعر.

وأخفت ملكة الجمال آثار الجريمة، فاتفقت مع صديقتها وأخيها الصغير، الذي وافق على مساعدتها، وأحضروا الجثة إلى منزل والدة القتيلة ودفنوها تحت شجرة نخيل، وأدعت أن خادمتها هربت.

وبحثت السلطات المختصة في تايلاند عن الفتاة فترة طويلة دون جدوى، ولكن المفاجأة أن والدة المغدورة تلقت مكالمة هاتفية من مجهول، عام 2017، أخبرها فيها بمكان دفن ابنتها واسم القاتل، وحينها أبلغت الأم الشرطة التي تأكدت من صحة البلاغ، وعثرت على مكان الجثة.

وصدر على ملكة الجمال حكما بالسجن مدى الحياة وبدفع تعويض قدره مليون بات (32 ألف دولار) لوالدة القتيلة، كما عوقب الأخ الأصغر لكريسانا بسنة سجن، وصديقتها سنة وأربعة أشهر.