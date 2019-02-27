تصعيد جديد.. باكستان تعلن إسقاط طائرتين هنديتين وأسر طيار

إسلام آباد(صدى):

أعلنت القوات الباكستانية أسر طيار هندي بعد إسقاطها طائرتين تابعتين للقوات الهندية إثر تصاعد الإشتباكات بين البلدين بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه .

كما قامت القوات الباكستانية بتنفيذ غارات جوية في خط المراقبة بإقليم كشمير ، فيما أغلقت القوات الهندية المطار الجوي الرئيسي لها بعد دخول ثلاث مقاتلات باكستانية في المجال الجوي للإقليم .

وقامت القوات الباكستانية بتحطيم مقاتلة هندية في كشمير أسفرت عن مقتل طاقمها ، فيما لقى مدنيان باكستانيان مصرعهما إثر إطلاق المدفعية الهندية قذائف هاون عبر خط المراقبة بالإقليم المتنازع عليه ، ليستمر تبادل العمليات العسكرية بين البلدين .

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت البلدين بضبط النفس ، فيما يشتعل الصراع بينهما على إقليم كشمير المتنازع عليه منذ إستقلالهما عن بريطانيا عام 1947 م رغم إتفاقهما على إقتسامه بينهما بعد سنوات من النزاع .