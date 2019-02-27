تصعيد جديد.. باكستان تعلن إسقاط طائرتين هنديتين وأسر طيار
أعلنت القوات الباكستانية أسر طيار هندي بعد إسقاطها طائرتين تابعتين للقوات الهندية إثر تصاعد الإشتباكات بين البلدين بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه .
كما قامت القوات الباكستانية بتنفيذ غارات جوية في خط المراقبة بإقليم كشمير ، فيما أغلقت القوات الهندية المطار الجوي الرئيسي لها بعد دخول ثلاث مقاتلات باكستانية في المجال الجوي للإقليم .
وقامت القوات الباكستانية بتحطيم مقاتلة هندية في كشمير أسفرت عن مقتل طاقمها ، فيما لقى مدنيان باكستانيان مصرعهما إثر إطلاق المدفعية الهندية قذائف هاون عبر خط المراقبة بالإقليم المتنازع عليه ، ليستمر تبادل العمليات العسكرية بين البلدين .
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت البلدين بضبط النفس ، فيما يشتعل الصراع بينهما على إقليم كشمير المتنازع عليه منذ إستقلالهما عن بريطانيا عام 1947 م رغم إتفاقهما على إقتسامه بينهما بعد سنوات من النزاع .
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