بالفيديو.. المصلح يحسم الجدل بشأن التداوي بماء زمزم من الأمراض 

عادل الحربي(صدى):

حسم أستاذ الفقه بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، الجدل بشأن شفاء المرضى بعد شرب ماء زمزم، قائلا إنه يمكن للمرضى أن يشربوا ماء زمزم بنية الاستشفاء، كأحد الأسباب التي يمكن أن يتبعوها.

وأشار المصلح عبر برنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة ” ، حول تأثير ماء زمزم في شفاء كل الأمراض، إلى أن ماء زمزم ماء مبارك، وهو ما دلّت عليه الأحاديث النبوية التي ذهبت إلى أن ماء زمزم يعود بالخير على الإنسان في القصد والغرض الذي يشرب من أجله.

وتابع أن هذا الخير يشمل أمور الدنيا والآخرة، وكذلك متعلق بالبدن وغيره من الحاجات، مشيراً إلى أن الإنسان يمكن أن يشرب ماء زمزم بغرض صحة بدنه أو زيادة فهم أو علم أو حفظ وقد يدرك هذا بفضل الله، مبينا أن جماعات من أهل العلم اتبعوا ذلك وشربوا من ماء زمزم من أجل تحقيق عديد من الأمور وأدركوها بالفعل.