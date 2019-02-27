وزير الإتصالات: إنطلاق التشغيل التجاري لخدمة الجيل الخامس خلال 2019

عادل الحربي(صدى):

كشف المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن إنطلاق التشغيل التجاري لخدمة الجيل الخامس 5 G خلال العام الجاري 2019 ، وإضافة 3.5 جيجا هرتز للمشغلين التجاريين في نهاية فبراير الجاري .

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للجوال MWC في اسبانيا امس بتنظيم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول بمشاركة عدد من الخبراء والتقنيين وقيادات كبريات شركات الاتصالات وتقنية المعلومات .

وتهدف الشبكة الجديدة إلى فتح المجال أمام تقنيات إنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والروبوتات، والمدن الذكية، وغيرها من التقنيات الحديثة ، وستكون المملكة الأولى في دول المنطقة لتفعيلها .

وتوقع “السواحة ” أن تسهم شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2030 في ضخ أكثر من ثمانية مليارات دولار إيرادات في سوق الاتصالات، وأكثر من 19 مليار دولار في الناتج المحلي، وإيجاد نحو 20 ألف وظيفة جديدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات .

كما توقع أن تسهم شبكة الجيل الخامس في دعم 45 مليون جهاز جديد من أجهزة إنترنت الأشياء، ما يوجد سوقا تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار بحلول عام 2030 .