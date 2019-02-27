رانيا يوسف أمام النيابة: تعرضت للإيذاء النفسي

القاهرة(صدى):

حضرت الفنانة المصرية رانيا يوسف لمقر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر في مصر؛ وذلك للإدلاء بأقوالها بشأن البلاغ الذي قدمته ضد شخص مجهول، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” بسبب ” الفيديوهات الإباحية ” .. رانيا يوسف بالنيابة ” .

وفي هذا السياق، قالت ” رانيا ” في أقوالها أمام النيابة أنها تعرضت للإيذاء النفسي ومحاولة تشويه صورتها أمام جمهورها بنشر الشائعات، وتدول صور منسوبة لها في هذا الشأن.

وأضافت ” يوسف ” : ” ربما أكون أنا فنانة معروفة وعرضة للشائعات، لكن ليس بهذا الضرر، خاصة أن بناتي تضررن كثيرًا من هذه الشائعات ” .

وتم القبض علر شبيهة الفنانة رانيا يوسف والتي ظهرت بالفيديو، وهي الراقصة كاميليا؛ الأمر الذي يتطلب حتمية اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من روجوا لهذه الشائعات.

وقامت ” رانيا ” بنشر إطلالة جريئة لها بعد دقائق من خروجها من مقر النيابة؛ لإظهار عدم احتجازها، وتفاديًا لشائعات قد تخرج عن تورطها في القضية، أو أي قضية أخرى.

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