بالفيديو.. الشاعر محمد الحربي يكشف كيف كان التيار الصحوي سببًا في بقاءه بلا عمل

أميرة خالد(صدى):

كشف الشاعر محمد جبر الحربي، عن كيفية تسبب أنصار التيار الصحوي في الضرر بحياته الشخصية.

وروى الحربي خلال لقاءه ببرنامج ” وينك ” بعض المواقف التي تعرض لها هو وأسرته، باعتباره ابن قبيلة معروفة ووالده الذي كان يسمع الشتائم الموجهة له داخل المسجد.

وأوضح أنه ظل طوال 4 سنوات بلا عمل ، وأن زوجته تعرضت للكثير من المضايقات ،من ضمنها اعتراض أحد الأشخاص لها لرفضه ركوب السيارة مع سائق، وغيرها من المواقف التي اضطرتها لترك عملها بالتعليم.