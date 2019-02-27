بالفيديو.. الشاعر محمد الحربي يكشف كيف كان التيار الصحوي سببًا في بقاءه بلا عمل
كشف الشاعر محمد جبر الحربي، عن كيفية تسبب أنصار التيار الصحوي في الضرر بحياته الشخصية.
وروى الحربي خلال لقاءه ببرنامج ” وينك ” بعض المواقف التي تعرض لها هو وأسرته، باعتباره ابن قبيلة معروفة ووالده الذي كان يسمع الشتائم الموجهة له داخل المسجد.
وأوضح أنه ظل طوال 4 سنوات بلا عمل ، وأن زوجته تعرضت للكثير من المضايقات ،من ضمنها اعتراض أحد الأشخاص لها لرفضه ركوب السيارة مع سائق، وغيرها من المواقف التي اضطرتها لترك عملها بالتعليم.
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