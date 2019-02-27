ضاحي خلفان يسخر من غباء ” الملالي “

أبوظبي(صدى):

سخر نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان، من غباء تنظيم الملالي وتمجيدهم للخميني.

وقال خلفات : ” نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله في اليوم مرات ومرات، ويتهمنا جهلة طهران ببغض آل البيت، الكارثة في غباء الملالي ،الذين يفسرون ” يا أيها المدثر ” بأن المدثر هو الخميني ” .

وتابع: ” أرجو ألا يُظن إنني ألفت على الايرانيين هذا القول أن المدثر يظنون الخميني المدثر بالعباءة وأنه من قم المدينة الفارسية أمر لينذر الناس ” .

وأضاف: ” لكن هذا القول قاله لي شيعي عربي إماراتي من الشخصيات المرموقة، ولذلك يقول أن الناس العاديين من الايرانيين الذين لا يعرفون العربية تنطلي عليهم الامور ” .

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