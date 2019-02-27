مسؤول رفيع المستوى بالفاتيكان متهم بالاعتداء الجنسي على طفلين!

كانبرا(صدى):

أدانت محكمة في ملبورن جنوب أستراليا، مسؤول رفيع بالفاتيكان يدعى ” جورج بيل ” بالاعتداء جنسياً على طفلين.

وتم إقصاء بيل من منصبه كوزيرًا للاقتصاد في الفاتيكان، لعدم محافظته على الأمانة العامة للاقتصاد في الدولة.

وجرى إعلان الإدانة أمس الثلاثاء بعد رفع الحظر الذي فرضته المحكمة على محاكمة بيل عام 2018، عقب إسقاط الادعاء لقضية اعتداء ثانية ضده.

وتمثل إدانة بيل، وهو ثالث أكبر مسؤول فى الفاتيكان، فضيحة لإدارة هذه المؤسسة، حيث أضرت مثل هذه الاتهامات بمصداقية الكنيسة فى الولايات المتحدة وتشيلى وأستراليا وبلدان أخرى على مدى العقود الثلاثة الماضية.