ردود متباينة على سؤال ” تتزوج سعودية ولا مغربية ” ..ومغرد: ” كلهن واحد “
دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بالمملكة وسمًا تسألوا من خلاله عن رأي الرجال في الزواج ،وما إذا كانوا يغفضلون الزواج من بنات بلدهم أم من مغربية.
وتصدر وسم ” تتزوج سعودية ولا مغربية ” قائمة الترند في المملكة ، متضمنًا العديد من التغريدات للآراء المتباينة.
وقالت إحدى المغردات : ” جمال السعودية لا يضاهيه جمال فهي صاحبة العيون الكحيلة والرموش الطويلة والوجه الحسن، والأجمل أنها صاحبة خلق ودين ” .
وغرد مواطن قائلا : ” أنا مدري شعاجبكم في المغربيات عشان تخيرون بينها وبين أحد ثاني ” ،فيما قال آخر ” سعودية طبعا.. لأني سعودي والمغربية للمغربي، شدخلنا حنا فيهم ” .
فيما رأى مغرد، أن النساء كلهن متساويات في جميع البلاد، قائلا: ” الحريم واحد من كل دولة بها الحليلة وبها الملسونة وبها الجميلة وبها المروحة الخوات ماهن زي بعض بس أنا ضد الزواج من غير دولتك ” .
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