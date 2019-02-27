ردود متباينة على سؤال ” تتزوج سعودية ولا مغربية ” ..ومغرد: ” كلهن واحد “

عادل الحربي(صدى):

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بالمملكة وسمًا تسألوا من خلاله عن رأي الرجال في الزواج ،وما إذا كانوا يغفضلون الزواج من بنات بلدهم أم من مغربية.

وتصدر وسم ” تتزوج سعودية ولا مغربية ” قائمة الترند في المملكة ، متضمنًا العديد من التغريدات للآراء المتباينة.

وقالت إحدى المغردات : ” جمال السعودية لا يضاهيه جمال فهي صاحبة العيون الكحيلة والرموش الطويلة والوجه الحسن، والأجمل أنها صاحبة خلق ودين ” .

وغرد مواطن قائلا : ” أنا مدري شعاجبكم في المغربيات عشان تخيرون بينها وبين أحد ثاني ” ،فيما قال آخر ” سعودية طبعا.. لأني سعودي والمغربية للمغربي، شدخلنا حنا فيهم ” .

فيما رأى مغرد، أن النساء كلهن متساويات في جميع البلاد، قائلا: ” الحريم واحد من كل دولة بها الحليلة وبها الملسونة وبها الجميلة وبها المروحة الخوات ماهن زي بعض بس أنا ضد الزواج من غير دولتك ” .