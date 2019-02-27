محمد بخاري يفوز بولاية رئاسية ثانية في نيجيريا

أبوجا(صدى):

أعلنت مفوضية الانتخابات النيجيرية ،مساء أمس الثلاثاء، فوز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية في الانتخابات، متقدماً بفارق خمسة ملايين صوت على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر.

وانتهت عمليات فرز الأصوات في جميع ولايات البلاد، باستثناء ولاية واحدة فقط، ولكن التقدّم الكبير الذي أحرزه بخاري على أبو بكر يجعل من المستحيل على الأخير اللحاق به.

يذكر أنه قد تداولت أنباء زعمت وفاة بخاري، قبل ثلاثة أشهر، وأن سودانياً شبيهاً به حل محله، وهو ما نفاه الرئيس النيجيري بنفسه.

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