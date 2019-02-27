بالفيديو.. اختطاف طفلة من يد والدتها في رمشة عين!
شهدت مدينة لفقيه بنصالح في المغرب ،واقعة اختطاف طفلة 4 أعوام ، من بين يدي والدتها في وضح النهار أثناء توصيلها إلى المدرسة.
وباغت مجهولون الأم وانتزعوا طفلتها من قبضتها ” في رمشة عين ” على حد قولها.
ولم تتبين أسباب الخطف، فيما رجح بعض السكان فرضية تصفية حسابات، أو ابتزاز مالي لوالدها الذي يعمل بتجارة الذهب في المدينة.
يذكر أن حالات اختطاف الأطفال أصبحت تتكرر في المغرب خلال السنتين الأخيرتين بشكل يدعو للقلق.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12608 ] نشر منذ 1 ساعة
ياقلبي😢الله يحفظها ويردهاﻵهلهاوينصرها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66890 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يردها لاهلها سالمه ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 21572 ] نشر منذ 54 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46038 ] نشر منذ 51 دقيقة
لاحول ولاقوةالاباالله.