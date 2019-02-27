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بالصورة..مدرسة تهيئ طلابها لاستقبال اللغة الصينية

بالصورة..مدرسة تهيئ طلابها لاستقبال اللغة الصينية
عبدالعزيز القثامي(صدى):

زينت ثانوية محافظة المويه شرق الطائف، مدخل المدرسة بعبارة ترحيبية باللغة الصينية، وذلك تهيأة لطلابها لاستقبال تعلم اللغة الصينية.

وتعكس هذه البادرة حرص المعلم على طلابه ومحاولته إدخالهم الجو الدراسي بصفة مبكرة.

يذكر أنه تم الاتفاق خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لبكين، على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس والجامعات السعودية.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 66889 ] نشر منذ 19 دقيقة

تشنق فنق بنق لنق قنق ,,

,, معناها .. موفقين خير ,,

[ عدد التعليقات: 66889 ] نشر منذ 19 دقيقة

تشنق فنق بنق لنق قنق ,,

,, معناها .. موفقين خير ,,

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