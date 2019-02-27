سيناريو العنف يتكرر..مبتعثة تتعرض لمحاولة قتل في أمريكا

واشنطن(صدى):

استمرارًا لسيناريو تعرض المبتعثين للعنف خارج البلاد، تعرضت مبتعثة سعودية في ولاية أنديانا ابلس الأمريكية للضرب ومحاولة القتل.

وأفادت وسائل محلية أن شقة الطالبة المبتعثة ،تعرضت للاقتحام من قبل شخص مجهول، حاول خنقها من دون سبب يُذكر.

وقدمت المجني عليها شكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية الأمريكية إلا أنها لم تتفاعل معها بالشكل المطلوب ولم تعر للبلاغ المقدم لها أي اهتمام.