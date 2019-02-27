سيناريو العنف يتكرر..مبتعثة تتعرض لمحاولة قتل في أمريكا
استمرارًا لسيناريو تعرض المبتعثين للعنف خارج البلاد، تعرضت مبتعثة سعودية في ولاية أنديانا ابلس الأمريكية للضرب ومحاولة القتل.
وأفادت وسائل محلية أن شقة الطالبة المبتعثة ،تعرضت للاقتحام من قبل شخص مجهول، حاول خنقها من دون سبب يُذكر.
وقدمت المجني عليها شكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية الأمريكية إلا أنها لم تتفاعل معها بالشكل المطلوب ولم تعر للبلاغ المقدم لها أي اهتمام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66889 ] نشر منذ 51 دقيقة
طبعاً ماراح يتفاعلون لسبب واحد ..
,, الجاني امريكي والمجني عليها عربيه مسلمه ، وباالأخص الأخص كونها سعوديه ,,
,, كم قلنا وكررنا بأنهم ارهابيين وينسبون الإرهاب لغيرهم ..!!؟
,, لابد للسفاره ان تتخذ موقف صارم حيال مايجري لأبناء المملكه هناك ، احياناً يروح باالجوز واحياناً فرادا ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66889 ] نشر منذ 51 دقيقة
طبعاً ماراح يتفاعلون لسبب واحد ..
,, الجاني امريكي والمجني عليها عربيه مسلمه ، وباالأخص الأخص كونها سعوديه ,,
,, كم قلنا وكررنا بأنهم ارهابيين وينسبون الإرهاب لغيرهم ..!!؟
,, لابد للسفاره ان تتخذ موقف صارم حيال مايجري لأبناء المملكه هناك ، احياناً يروح باالجوز واحياناً فرادا ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12607 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يحفظهم ويردهم سالمين خلوكم هنا بلاها السفريات والآبتعاث☺بعدين البعض تعب واخرتها بدون وضيفه الله يغني الجميع بفضله😊