رئيس اتحاد الكرة المُكلف يوضح حقيقة تأجيل مباريات الدوري

ماجد محمد(صدى):

صرح لؤي السبيعي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المكلف، بأنه سيتم العمل على أن تدير الأندية دوريها من خلال تنسيق مع رابطة دوري المحترفين.

وأوضح السبيعي أنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الدوري، مشيرًا إلى امتلاكه جميع الصلاحيات طبقاً للنظام الأساسي.

وأشار إلى أن هناك أولويات من أهمها المحافظة على سير المسابقات المحلية ،وأنه لن يتم تأجيل أي مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان إلا في ظروف خارجة عن الإدارة.