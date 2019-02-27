جيري ماهر: أردوغان يجن جنونه عندما يرى ولي العهد في جولاته الناجحة

بيروت(صدى):

أكد المحلل السياسي اللبناني، جيري ماهر، أن الرئيس رجب أردوغان يجن جنونه عندما يرى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، يجول بين الدول من شرق الأرض إلى مغربها دون أن يرى تركيا على الخريطة.

وتابع خلال حلقة الأمس لبرنامج ما وراء الخبر: ” أو يضعها على جدول أعماله؛ الأمر الذي من خلاله يبدأ الابتزاز والتحريض ضد المملكة وقيادتها ” .

جاء ذلك في حلقة الأمس لبرنامج ما وراء الخبر، التي سلطت من خلالها مذيعة قناة الجزيرة غادة العويس الضوء على تصريحات الرئيس التركي، التي دعا فيها ولي العهد لمواجهة العالم، وكشف الحقائق المتعلقة بجريمة خاشقجي بدلاً من توزيع المال والنفط على الدول لنيل رضاها، وظهر ” جيري ” كعادته مدافعًا عن المملكة وقيادتها.

وأضاف ” جيري ” : على الرئيس أردوغان أن يصحو من هذه الأوهام التي جعلته يتخبط بالحديث هنا وهناك، وكأنه لا توجد قضايا في تركيا أو في العالم إلا قضية خاشقجي. واصفًا ذلك بأنها محاولة ابتزاز فاشلة للمملكة بسبب نجاح جولات ولي العهد وزياراته لكل الدول العربية والآسيوية مؤخرًا ما عدا تركيا.

وتابع ” جيري ” : إذًا هي الأزمة الاقتصادية التي تعصف بتركيا، وأخرجت أردوغان عن طوره، وهو ما نفهمه من تصريحه، وكأنه يقول أعطونا مالاً، أعطونا نفطًا، ونتوقف عن الهجوم، مشيرًا إلى أن بيان النيابة العامة كان واضحًا وشفافًا بأن من نفّذ هذه العملية هم عناصر وأشخاص، والقيادة ليست متورطة بها، ولا نقبل أبدًا بالمتاجرة بها.