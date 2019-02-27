لؤي السبيعي: نفكر في نقل ” الانضباط و الحكام والمسابقات ” تحت مظلة رابطة الدوري

نواف السالم(صدى):

اجتمع لؤي السبيعي رئيس اتحاد كرة القدم، أمس الثلاثاء، مع الإدارة القانونية لترتيب الانتخابات و دعوة لعقد جمعية عمومية.

وقال السبيعي في لقاءه لبرنامج ” في المرمى ” : ” أملك جميع الصلاحيات بحسب النظام الأساسي، ولدينا أولويات من أهمها ان نحافظ على سير المسابقات المحلية ” .

وأضاف: ” لدينا أهمية كبرى في تطوير اللوائح والنظام الأساسي، وسنتواصل مع الأندية لأخذ مرئياتها في ذلك ” ، متابعًا: ” هناك فكرة أن يتم نقل لجان الانضباط، الحكام والمسابقات تحت مظلة رابطة دوري المحترفين ” .

وتابع: ” تواصلت مع كثير من رؤساء الأندية، ويجب أن يكون العمل تكاملي ونسمع لمشاكل الأندية، من الأفضل أن تكون مهمة اتحاد القدم وضع الاستراتيجيات وتطوير اللعبة، على أن يكون منتج دوري المحترفين واللجان المسؤولية عنه تحت مظلة رابطة الدوري ” .

واستطرد: ” نهدف إلى أن الاندية عبر رابطة الدوري هي من تدير الدوري بشكل كامل ” .