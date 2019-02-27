ضبط 189 شخصًا من المخالفين ومجهولي الهوية بمكة

نايف السالم(صدى):

قامت الجهات الأمنية بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، بحملة ميدانية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية امتدادًا لحملة ” وطن بلا مخالف ” .

وشملت الحملة أحياء وادي جليل والمنصور – حارة يمن -وحوش بكر، حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد (189) مخالفًا لنظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة.

وجرى إعداد المحاضر اللازمة لهم، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.