ضبط 189 شخصًا من المخالفين ومجهولي الهوية بمكة
قامت الجهات الأمنية بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، بحملة ميدانية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية امتدادًا لحملة ” وطن بلا مخالف ” .
وشملت الحملة أحياء وادي جليل والمنصور – حارة يمن -وحوش بكر، حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد (189) مخالفًا لنظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة.
وجرى إعداد المحاضر اللازمة لهم، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4325 ] نشر منذ 44 دقيقة
ما قصرتم بس تكفون رحلوهم لبلدهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66878 ] نشر منذ 37 دقيقة
البحر واسع جداً جداً وفيه اسماك كثيره ,,