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  • نشر : منذ 47 دقيقة
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  • حوادث

ضبط 189 شخصًا من المخالفين ومجهولي الهوية بمكة

ضبط 189 شخصًا من المخالفين ومجهولي الهوية بمكة
نايف السالم(صدى):

قامت الجهات الأمنية بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، بحملة ميدانية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية امتدادًا لحملة ” وطن بلا مخالف ” .

وشملت الحملة أحياء وادي جليل والمنصور – حارة يمن -وحوش بكر، حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد (189) مخالفًا لنظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة.

وجرى إعداد المحاضر اللازمة لهم، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4325 ] نشر منذ 44 دقيقة

ما قصرتم بس تكفون رحلوهم لبلدهم

[ عدد التعليقات: 66878 ] نشر منذ 37 دقيقة

البحر واسع جداً جداً وفيه اسماك كثيره ,,

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