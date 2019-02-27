بالفيديو.. كواليس زيارة ولي العهد لسور الصين

نايف السالم(صدى):

أوضح السفير الصيني لدى المملكة، لي هوا شين، كواليس زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى سور الصين العظيم، عندما كان مرافقاً للأمير محمد خلال تلك الزيارة.

وقال شين إنه شرح لولي العهد المعلومات الأساسية حول السور، مثل تاريخ وكيفية بنائه، وكم يبلغ طوله، وغير ذلك من المعلومات، مضيفًا أنه تحدث مازحاً إلى ولي العهد، عندما أبلغه أن للسور عدة أبراج، فكم برجا يرغب في صعوده؟ فكان جواب ولي العهد: برج واحد، مؤكدًا أنهما قاما بصعود عدة أبراج بالسور.

وأكد السفير الصيني أن ولي العهد والوفد المرافق كانوا سعداء ومنبهرين بالزيارة.

يذكر أن ولي العهد قد زار سور الصين العظيم الخميس الماضي واطّلع على معالمه التاريخية والحضارية، على هامش زيارته للصين، التي جاءت في ختام جولة آسيوية شملت كلاً من باكستان والهند.