القبض على داهس ” المصري ” بالهفوف

الأحساء(صدى):

ضبطت الجهات المعنية بالأحساء، الجاني المتسبب في وفاة الشاب المصري بعد دهسه بالسيارة، عصر أمس الاثنين.

وتفصيلًا، عملت الجهات المعنية متمثلة في رجال المرور و رئيس قسم الحوادث العقيد هشام العرفج وبدعم من مدير المرور العقيد صالح القاسم، على ضبط الجاني، إذ تم استخراج كافه الكاميرات على امتداد شارع الملك فهد بالهفوف حتى تم التوصل لشكل المركبة والعثور على الأرقام التقريبة لها.

وتمكنت في أقل من 12 ساعة من وقوع الحادث، من التوصل للمركبة والقبض على قائدها وضبطه في وقت قياسي، واتضح أنه من الجنسية الباكستانية.

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