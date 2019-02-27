بالفيديو.. ” المصلح ” يوضح حكم بقاء المرأة المطلقة مع أولادها عند أبيهم

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح، حكم بقاء المرأة المطلقة مع أولادها عند أبيهم.

وقال ” المصلح ” خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة الرسالة، إنه إذا كانت المرأة منعزلة في مكان مع أولادها فلا حرج في ذلك.

وتابع الشيخ أنه كونه يسلم على أم أولاده دون أن يصافح أو يخلو ودون أن يكون ذلك موجب لريبة أو شبهة فلا حرج في هذا، لكن أن يخالطها مخالطة الأزواج وهو مطلقها حتى لو كانت أم أولاده فلا يجوز ذلك.