بالفيديو.. ” الفهيد ” يوضح كيفية امتلاك الانسان لأمور وأفعال خارقة

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ فهد الفهيد، اليوم الثلاثاء، كيف يمكن للإنسان امتلاك أمور وأفعال خارقة، وهل هي مكتسبة أم هي من الشياطين.

وقال الشيخ عبر قناة ” المجد ” : يحدث مكاشفة عند بعض البشر وهي العلم مثل أن يعلم شخص شيء حصل في مكان بعيد بدون استخدام أي وسائل ولا يعني ذلك أنه ولي لأن الشياطين تتنزل على بعض الناس.

وقال الله تعالى ” هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ” ، ومضيفًا: هناك تصرفات خارقة وذلك من خلال السحر، مثل من يتحمل الابتعاد عن الطعام والشراب لمدة شهر.