بالصور.. ظهور تماسيح في أحد شوارع مصر

القاهرة(صدى):

ظهر تمساحان في شارع البطل أحمد عبدالعزيز بمنطقة المهندسين، أحد أبرز شوارع العاصمة المصرية القاهرة.

وتسبب هذا الأمر في حالة من الفزع لدى المواطنين، كون الظهور يأتي في منطقة خارج التوقعات، إلى جانب الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعبر عن الدهشة والحيرة من وجود التماسيح في منطقة المهندسين.

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في مصر إن التماسيح النيلية موجودة في بحيرة ناصر خلف السد العالي بمحافظة أسوان جنوب البلاد.

وتابع الدكتور أنه من الصعب وصول التماسيح للقاهرة عبر النيل، مشيرًا إلى أن التمساح الذي عثر عليه في أحد شوارع منطقة المهندسين بالجيزة قد يكون لأحد الأشخاص بشكل غير شرعي أو قانوني، واصفًا اقتناء الأشخاص لمثل هذه الحيوانات بأنه أصبح ” هيستيريا. ”