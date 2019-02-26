الكرواتي زوران يتبرع بجائزة أفضل مدرب لمؤسسة خيرية

نواف السالم(صدى):

في لافتة طيبة من الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال، أعلن زوران عن تبرعه بالجائزة المالية الخاصة بأفضل مدرب خلال الجولة الـ21 من الدوري إلى إحدى المؤسسات الخيرية.

وقال زوران في تغريدة له: “ ‏شكراً لرابطة دوري المحترفين السعودي على اختياري افضل مدرب في الجولة 21 ” .

وتابع: “ وانطلاقاً من مبدأ المسؤولية الاجتماعية أٌعلن تبرعي بالجائزة المالية لصالح المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) ” .

يذكر أن رابطة دور الامحترفين كانت قد أعلنت تتويج الكرواتي زوران ماميتش بجائزة أفضل مدرب للجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى محمد المجحد لاعب نادي الفتح، واستحق جمهور الهلال لقب الجمهور المثالي للجولة.