الهلال يستفسر بشأن قانونية مشاركة الدوسري في دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

خاطبت إدارة نادي الهلال، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ لمعرفة قانونية مشاركة سالم الدوسري في المباراة الأولى للفريق بدوري أبطال آسيا 2019.

يأتي الاستفسار بعدما تلقى الدوسري بطاقة صفراء خلال مواجهة أوراوا ريد ديامونز الياباني، في إياب الدور النهائي من نسخة العام قبل الماضي2017.

وأوضح النادي، أن الدوسري لم يشترك في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا مع الفريق؛ بسبب احترافه بين صفوف فياريال الإسباني على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يواجه الهلال مضيفه العين الإماراتي الثلاثاء المقبل على ملعب هزاع بن زايد في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة الآسيوية.

ويخوض الهلال مبارياته ضمن فرق المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كل من العين، الدحيل القطري، واستقلال طهران الإيراني.