بالفيديو.. معلم يضرب طالب بـ ” كابل كهربائي ” بمدرسة في جازان

تركي السالم(صدى):

أقدم معلم في مدرسة بجازان، على ضرب طالب، بكابل كهربائي، وذلك أثناء الحصة الفنية بعد أن نسى هو وعدد من زملاءه كراسة الرسم.

وكشف والد الطالب تفاصيل الواقعة خلال لقاءه في برنامج ” الراصد ” قائلا : الولد حالته مستقرة الآن، واخذنا تقرير نهائي من طبيب الجراحة.

وأضاف: الحادثة كانت في الحصة الثالثة، وسأله المعلم على كراسة الرسم ووقف الطالب لمدة حصة كاملة بعد أن علم أنه نسى الكراسة، ودخل المعلم في جدل مع الطالب.

وتابع: وهدد الولد بأنه سيأتي بكابل كهربائي، وانهال على الطالب بالضرب، مما أثار الذعر بين جميع الطلاب، ولاحقه في ساحة المدرسة، حتى جاء معلم آخر وأوقفه عن الضرب، مما جعلني اتقدم ببلاغ للشرطة.