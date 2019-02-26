بالفيديو.. نيمار يبكي أثناء حديثه عن ميسي

ماجد محمد(صدى):

كشف النجم الأرجنتيني نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، علاقته بزميله السابق في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ بدا عليه التأثر الشديد وظهرت عيناه مغرورقتان بالدموع عندما بدأ الحديث عنها.

وقال نيمار لصحيفة ” غلوبيو إسبورتي ” البرازيليلة: “ الوصول إلى برشلونة كان أمرا صعبا، سأكون صادقا، ليونيل ميسي كان صديقا قريبا جدا في غرفة الملابس عندما احتجت إلى المساعدة ” .

وأضاف: “ في الوقت الذي كنت أحتاج الدعم وبشدة في برشلونة، جاء هذا الرجل ومد لي يده وساعدني كثيرا، لقد قال لي يجب أن تكون سعيدا، لا تخجل ولا تخف. إن ليو شخص عزيز جدا ” .