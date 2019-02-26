بالفيديو.. علي الرميحي: الإعلام الغربي غير مثالي وبه الكثير من الإنحلال

المنامة(صدى):

قال معالي السيد علي الرميحي وزير شؤون الإعلام البحرينية، إن من يتهمون الإعلام العربي بأنه دون المستوى يعتقدون أن الإعلام الغربي مثالي.

وأكد ” الرميحي ” خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن الإعلام الغربي فيه الكثير من الانحلال وتزييف الحقائق، والكثير من مخاطبة الغرائز والعواطف والمشاعر وتتحكم فيه الأجهزة الاستخباراتيه والأحزاب.

وتابع الوزير البحريني أن هناك أيضًا من ينظر إلى ما هو عربي بنظرة فيها شيء من الاستصغار وهذا نقص في ذاته، مضيفًا: ” نحن لله الحمد نملك الكثير من الإرث التاريخي والحضارات والثقافات يجب أن نفخر بها ونعمل بها وفق عقائدنا وتقاليدنا ولا نستنسخ أي تجربة من تجارب الآخرين. ”