عضو الحزب الحاكم في تركيا يستغل الأطفال جنسيًا

طلال الضوي(صدى):

في فضيحة من العيار الثقيل، كشفت طفلة بالغة 14 عامًا من العمر عن استغلالها جنسيًا من قبل عضو في حزب العدالة والتنمية وهو الحزب الحاكم في تركيا.

وأوضحت الطفلة أنها تعرضت للاستغلال الجنسي في مدينة شانلي أورفا منذ 4 سنوات وحتى الآن، من شخص ينتمي لحزب العدالة والتنمية ويرأس مجلس بلدية.

وأشارت إلى أنه كان يمارس معها الجنس قصراً منذ أن كان عمرها ١٠ سنوات، مؤكدة أن هناك العديد من الأطفال زملائها بالمدرسة يتعرضون للاستغلال الجنسي.

وقامت عائلة الفتاة برفع دعوى قضائية على الشخص الذي استغل ابنتهم جنسياً ولكن لم يتم القبض عليه حتى الآن.

في ذات السياق، كشفت التقارير الإحصائية أن تركيا تحتل المركز الثالث عالمياً في جرائم الاغتصاب، فيما يتضاعف عدد الأطفال المغتصبة في السنوات الأخيرة ويتراوح أعمار المغتصبين بين ٤٠ إلى ٧٠ عاما ولا تتخذ الدولة إجراءات صارمة تجاه المغتصبين أو أحكاما جدية.