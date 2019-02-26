بالفيديو.. شاب يخرج من المستشفى بسكين في ظهره لتدخين سيجارة

موسكو(صدى):

أظهر مقطع فيديو شاب روسي، وهو يوقف الطبيب أثناء قيامه بعلاج جرحه الذي ينزف بشدة لأن عليه فعل شيئ ما، رغم محاولات الممرضات بتوقيفه.

ثم خرج الشاب من قاعة الكشف وهو يرتدي ثيابه الداخلية والسكين مستقرة في ظهره محاولاً الخروج من المستشفى لتدخين سيجارة.

وقد كان وصل فلاديمير ٣٠ عاماً لمشفى كازان بعد أن تم طعنه في ظهره بسكين استقرت في ظهره مباشرة بشكل عميق إثر مضاربة لمجموعة مخمورين.

وتوقف الشاب في الأخير وعاد معهم لغرفة الكشف ليكمل علاجه.