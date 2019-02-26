بعد حصوله على ترخيص.. معلومات عن بنك ” ستاندرد تشارترد “

علي القحطاني(صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد، بفتح فرع له في المملكة.

وعتبر بنك ستاندرد تشارترد، هو في الأصل شركة بريطانية متعددة الجنسيات، مقرها العاصمة البريطانية لندن، وهو مصرف شامل يعمل في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وخدمات الخزينة.

وتعود جذور البنك إلى القرن التاسع عشر، وإن كان تأسس فعليّاً في النصف الثاني من القرن العشرين وتحديداً عام 1969، فبحسب نشرة لبنك ستاندرد تشارترد، فإنه “ تأسس عام 1969 من خلال اندماج بنكين منفصلين هما: بنك ستاندرد في جنوب أفريقيا البريطاني، الذي أُنشئ عام 1863، وبنك تشارترد في الهند، أستراليا والصين الذي تأسس عام 1853 ” .

ويمتلك “ ستاندرد تشارترد ” أكثر من 1,700 فرع، موزعة في 70 دولة، وتشمل الفروع الشركات التابعة والشركاء والمشاريع المشتركة، كما أنه يوظف حوالي 87000 شخص، و90% من أرباح البنك تأتي من قارتَي آسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.