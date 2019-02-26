بالصور.. ” لامبورجيني ترونو ” موديل جديد للمعادلة الوسطية بين تيرزو ميللينيو وهوراكان

أميرة خالد(صدى):

ظهر موديل تجريبي جديد من عائلة سيارات لامبورجيني يبدو كما لو كان قادماً مباشرة من المستقبل البعيد, وهو موديل ترونو وهي الكلمة الايطالية المعادلة لكلمة Throne أو العرش ، وحسب مصمميها فهي تمثل سيارة هجينة خارقة. وتأتي السيارة نتيجة التعاون بين المصممين رامانديب سينت وناريندرا سينت وأبو كوشي ، وهي تبدو مثل مزيج من موديل تيرزو ميللينيو التجريبي والموديل العصري هوراكان.

وعلى عكس تيرزو ميللينيو, تأتي ترونو بتصميم اقرب للواقع كسيارة فائقة أو خارقة ولكنها تبدو أكثر دمجاً في الأبعاد والتصميم من السيارات الخارقة التقليدية ، ولكن من الصعب الحكم على الأمور من الرسم التجريبي. وتحمل السيارة تصميم على شكل حرف Y أفقي للمصابيح الأمامية مع تصميم حاد الزوايا في جسم السيارة وزجاج أمامي بانورامي وعجلات ضخمة وجزء خلفي عضلي كبير مع مصابيح خلفية بشكل حرف Y كذلك.