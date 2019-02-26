معاناة خريجات التربية في التوظيف.. أُغلقت الكليات وذهبن للعمل بالخارج (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أجابت خريجات التربية، على القائلين بأنهن بعيدين كل البعد عن المناهج وممارسة التدريس، إذ تسائل البعض ” كيف نعالج مشاكلهنّ بالتوظيف الرسمي، ونؤثر على تعليم وتحصيل ملايين الطلبة؟ ” .

وقالت إحدى خريجات التربية خلال حديثها لبرنامج داوود الشريان، أنهن اجتزن اختبارات قياس وكفايات وهذا معناه أنهن مؤهلات، إضافة إلى أنهن أصلًا خريجات تربية.

وأوضحت خريجة تربية، أنه متخرجة منذ 13 عامًا، وعملت في القطاع التعليمي الخاص وكان هناك إجحاف بحقوقها.

وأشارت أخرى، إلى أن كليات التربية والتعليم كانت تابعة لوزارة التربية والتعليم ثم تم إغلاق الكليات وضُمت الكليات إلى التعليم العالمي ثم تم تحويلهم إلى وزارة الخدمة المدنية حيث بدأت المعاناة، إذ تم إدخالهم في المفاضلات مع الجامعيات.

وأضافت أنه تم إيقاف توظيف خريجات التربية منذ تم إغلاق الكلية، وبدأوا في وضع العقبات لهن، إذ كانت الخدمة المدنية لها معايير ومفاضلة مع الجامعيات.