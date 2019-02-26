بالصور.. النصر يواصل استعداداته لمواجهة الشباب

نواف السالم(صدى):

واصل فريق النصر، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الشباب الخميس المقبل، بحضور نائب رئيس النادي الأستاذ عبدالعزيز الجليّل والمشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالكريم المنصور وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الشنيفي.

وانطلقت تدريبات الفريق اليوم بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، حيث قسم فيتوريا اللاعبين لثلاث مجموعات أجرى لهم تدريبات كروية في مساحات محددة.

وطبق مدرب الفريق عددًا من الجمل التكتيكية من خلال مناورة كروية أجراها على منتصف الملعب.