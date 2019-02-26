الخلافات تشتد بين أًصالة وأنغام

القاهرة(صدى):

قامت النجمة السورية، أصالة نصري، بإلغاء متابعتها للفنانة المصرية، أنغام، بعدما تم اكتشاف أمر زواج أنغام السري من الموزع الموسيقي المصري، أحمد إبراهيم.

وردت أنغام الفعل نفسه لأصالة، حيث حذفت أصالة من حسابها الشخصي، ليربط متابعون بين إلغاء الفنانتين أصالة وأنغام لبعضهما البعض بما كتبته أًصالة عبر حسابها.

وكتبت أًصالة: ” الفن إن لم ينقِ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه. ”

وكانت أنغام قد اشترطت على زوجها الجديد أن يطلق زوجته الأولى قبل الإعلان رسميًا عن ارتباطه بها.